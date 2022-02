Navio-escola Sagres celebra hoje 60 anos com a Bandeira Portuguesa

Foi no dia 8 de fevereiro de 1962 que o NRP Sagres içou, pela primeira vez, a Bandeira Portuguesa. Esta terça-feira comemoram-se os 60 anos desta efeméride. O momento teve lugar, à época, no Rio de Janeiro, na sequência do processo de aquisição ao Brasil.

São 60 anos a cumprir a missão de Escola de Mar dos futuros oficiais da Marinha e a contribuir para a Política Externa Portuguesa, de onde se destaca “o mundo de expressão portuguesa”, “o acompanhamento e a valorização das comunidades portuguesas” e a “internacionalização da economia”.

Atualmente, o navio tem uma tripulação composta por 103 militares e é comandado pelo capitão-de-fragata Mário Fonte Domingues.

A primeira viagem efetuada com Bandeira Portuguesa realizou-se entre o Rio de Janeiro e Lisboa, de 25 abril a 23 junho de 1962, com escalas em Recife (Brasil), Mindelo (Cabo Verde) e Funchal.

Chegada da Sagres a Lisboa, no dia 23 de Junho de 1962

Primeira guarnição da Sagres (1962)

O navio emblemático da Marinha regista um tempo total de 7.273 dias de missões efetuadas, equivalente a 19,9 anos consecutivos em missão.

A Sagres navegou, até ao momento, ao serviço de Portugal, 108.026 horas, que significaria o equivalente a 12,3 anos ininterruptamente a navegar. O navio-escola da Marinha tem um total de 664.722 milhas navegadas, o que corresponde a 25,7 voltas ao Mundo.

Num total de 564 visitas a portos e fundeadouros estrangeiros, dos quais 266 pelo menos uma vez, os mais visitados pelo NRP Sagres são:

Mindelo (Cabo Verde) – 32 vezes

Rio de Janeiro (Brasil) – 14 vezes

Sta. Cruz de Tenerife (Espanha) – 11 vezes

Nova Iorque e Boston (EUA) – 10 vezes

A tirada (viagem entre dois portos) que regista maior duração de dias registou-se em 1982: 31 dias e 03 horas (27 de junho a 28 de julho), durante a regata Newport (EUA) – Lisboa.

Mais recentemente, em 2020, o navio inscreveu na sua história, ao serviço de Portugal, a tirada mais longa: 4.534 milhas (aproximadamente 7.297 Kms), efetuada em 28 dias e 3 horas (25 MAR / 22 ABR 2020), entre a Cidade do Cabo (África do Sul) e Mindelo (Cabo Verde).

O navio-escola Sagres já cruzou o Equador 35 vezes, 18 no sentido Sul – Norte e 17 no sentido Norte – Sul.