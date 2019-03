Nelson Conceição apresenta novo disco no Cine-Teatro Louletano

No próximo domingo, dia 17 de março, pelas 17h00, será apresentado, no Cine-Teatro Louletano, sob a promoção da Câmara de Loulé, o novo CD de Nelson Conceição “Descobrindo-me” – um disco desejado há muito por Nelson Conceição.

Nos últimos 15 anos, o artista tem vindo a destacar-se no ensino e não só, com muitos prémios obtidos através dos seus alunos, a recolha e recuperação do património imaterial relacionado com os seus antepassados, como produtor de diversos trabalhos discográficos dos grandes nomes nacionais do acordeão e a colaboração em tradições como as Charolas e as marchas populares.

Nelson Conceição participou ainda como elemento integrante de projetos de diferentes áreas e contextos musicais, quer na área mais popular como as Moças Nagragadas e Rastemenga, quer numa vertente mais vanguardista, como o Mito Algarvio Ensemble Cyneticum.

Este novo trabalho é constituído, maioritariamente, por temas originais elaborados ao longo dos últimos anos, alguns dos quais já foram, inclusivamente, premiados internacionalmente.

Oriundo de Bordeira, uma localidade pródiga em grandes acordeonistas, este disco traduz as inspirações e vivências musicais de Nelson Conceição desde a sua infância até ao presente, com uma diversidade de géneros musicais que permite uma simbiose entre antepassados e contemporâneos, explorando relações entre fado, tango, corridinho e a música erudita, ou ainda o jazz manouche/gipsy.

Para além da parceria com Câmara de Loulé, a edição deste disco conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, da Associação Mito Algarvio e da Beltuna Portugal.