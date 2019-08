Noites do Levante em Olhão

A Câmara Municipal de Olhão promove, de 28 a 31 de agosto, na baixa da cidade e na Fuseta, entre as 22 e as 23 horas, um interessante programa cultural, intitulado “Noites do Levante”.

Há alguns dias, um flamingo gigante surpreendeu ao resolver ‘pousar’ perto da Floripes e junto à ria Formosa ‘surgiu’ um banco gigante que tem convidado residentes e visitantes a tirarem uma foto que grave a sua passagem por Olhão. São sinais da chegada das “”Noites do Levante”.

Diz-se, em Olhão, que em dias de levante os loucos saem à rua. Durante quatro noites, entre 28 e 31 de agosto, Olhão será animado pelas mais loucas figuras do nosso imaginário, naquele que é já um dos eventos de referência do verão algarvio, as Noites do Levante, que se distingue pela diferença e surpresa do que apresenta ao público.

Durante o evento, o público é surpreendido com momentos de grande animação, com artes de rua, música, teatro e dança, que passam pela Avenida da República, Rua do Comércio, bairros da Barreta e do Levante, Avenida 5 de Outubro, e terminaram junto aos Mercados.

Nos dias 28 e 29 de agosto, mais de duas dezenas de personagens de inspiração circense invadem, respetivamente, a Frente Ribeirinha da Fuseta e a Praceta de Agadir, em Olhão, num desfile de saltimbancos, malabaristas, palhaços, feras, domadores e cuspidores de fogo, que termina com um espetáculo de interação com o público.

No dia 30 de agosto, com a entrada da Lua Nova, a noite veste-se de branco e luz para receber a Deusa dos céus e do mar, num desfile que começa na Avenida da República e termina no Jardim Patrão Joaquim Lopes, num espetáculo surpreendente de destreza e fogo.

No dia 31, Olhão deixa-se levar pela fantasia dos contos de fadas e de histórias de princesas e dragões. O belo e o terrível percorrem a Avenida 5 de Outubro e confrontam-se num espetáculo inédito que decorre no Jardim Patrão Joaquim Lopes.