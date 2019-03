Noruega conquista a Algarve Cup pela quinta vez

Lagoa recebeu no Estádio Municipal da Bela Vista, nos dias 27 de fevereiro, 4 e 6 de março, pelo terceiro ano consecutivo, a final da Algarve Cup, considerado um dos mais importantes torneios particulares de futebol feminino, a nível mundial.

A final da Algarve Cup’19 foi disputada em Lagoa pelas seleções da Noruega e da Polónia, ao fim da jornada de 6 de março, tendo a equipa nórdica saído vencedora por um resultado de 3-0.

Com este triunfo, a Noruega aumentou para cinco o número de títulos no historial da competição. Foi também para a seleção escandinava o prémio de melhor jogadora do torneio, Caroline Graham Hansen, que recebeu o troféu das mãos do vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

As excelentes condições do relvado, mesmo após a realização de seis jogos da competição em sete dias, e a presença do público que afluiu aos vários jogos, mas ainda em número mais expressivo no encontro entre Espanha e Holanda, foram algumas das notas positivas destacadas pelos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol presentes.

A Algarve Cup é organizada pela FIFA e pela Federação Portuguesa de Futebol, em cooperação com vários municípios algarvios.