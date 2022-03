Nova direção do Almancilense já tomou posse

Os novos membros dos órgãos sociais da Sociedade Recreativa Almacilense tomaram posse no passado sábado, no intervalo do jogo da jornada 18 do Campeonato Distrital da Primeira Divisão de futebol contra o CD Odiáxere, anunciou o clube.

PUB

A cerimónia contou com a participação dos membros da nova direção, o vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve, Albertino Galvão, o presidente da Junta de Freguesia de Almancil, Joaquim Pinto, o presidente da Assembleia Municipal de Loulé, Carlos Silva Gomes, a vereadora Marilyn Zacarias Figueiredo e o vereador Carlos Carmos da Câmara Municipal de Loulé.

“É um orgulho ter na nossa humilde casa a presença de personalidades tão ilustres, mas sem esquecer os nossos adeptos. Que essa união seja um pronúncio de sucesso para os próximos anos”, refere o novo presidente do Almancilense, André Leman.

Direção

Presidente: André Leman

Vice-Presidente: Francisco José Dias Alcaria (funções executivas)

Vice-Presidente: Hélder Manuel Baptista Ramos (funções não-executivas)

Tesoureiro: Tiago André da Silva Freitas

Vogal: Renato José Ribeiro Pina de Amorim

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Cristovão Duarte Nunes Guerreiro Norte

Vice-Presidente: Ana Lúcia Silva de Passos

Secretária: Maria José Pires Guerreiro Palma

Conselho Fiscal

Presidente: João Pedro da Cruz Pires Campos da Silva

Relator: Dinis Manuel da Silva Guerreiro