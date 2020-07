Nova plataforma online promove atividades náuticas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O novo Portal da Rede das Estações Náuticas de Portugal (ENP) foi apresentado na segunda-feira e pretende promover todas as atividades náuticas desenvolvidas por mais de mil parceiros, anunciou a Associação Naval do Guadiana.

“NauticalPortugal” é o nome do novo portal, que disponibiliza informação acerca da oferta turística assegurada pelos mais de 850 parceiros, 60% deles empresas, através da “Rota do Náutico”, que percorre todo o território continental.

O novo portal, elaborado pela Fórum Oceano, vai criar uma ligação direta entre o público interessado em atividades náuticas e as empresas que promovem essas mesmas atividades de uma forma integrada.

Atividades náuticas, gastronomia, alojamento, oferta cultural e pontos de interesse turístico são alguns dos serviços e produtos que serão apresentados neste portal, onde também é possível fazer pré-reservas.

“Apoiar e impulsionar o trabalho desenvolvido pelos atores locais na melhoria e garantia da oferta” é um dos objetivos principais desta iniciativa, que também apresenta informações acerca de certificações, distinções e reconhecimentos como o selo Clean & Safe, a Bandeira Azul, a Praia Acessível ou a Praia com Qualidade de Ouro.

Esta plataforma que agrega informações sobre as Estações Náuticas certificadas, foi desenvolvida no âmbito na missão de animação do Cluster do Mar Português em colaboração com entidades coordenadoras das Estações Náuticas de Portugal, com o acompanhamento do Turismo de Portugal, Infraestruturas de Portugal e das entidades regionais de Turismo, com o cofinanciamento do programa Compete2020.

Durante o evento online a Estação Náutica do Baixo Guadiana foi reconhecida “por ser a única estação náutica coordenada por uma entidade sem fins lucrativos de utilidade pública, como é o caso da Associação Naval do Guadiana, e pelo seu carácter transfronteiriço, uma vez que integra o território de Ayamonte”, refere em comunicado.

A Estação Náutica do Baixo Guadiana, que também participou no lançamento do novo portal, já iniciou várias reuniões com o objetivo de angariar novos parceiros para esta iniciativa.

Esta apresentação pública decorreu em formato virtual e teve também a participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, do Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, dos presidentes das entidades regionais de Turismo, do presidente da APECATE, António Marques Vidal e do presidente da Fórum Oceano, António Nogueira Leite.