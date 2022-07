Novo Cineteatro António Pinheiro causa polémica em Tavira

Inicialmente, de acordo com a presidente do município de Tavira, a obra estava prevista estar concluída “dentro de um prazo de 750 dias”. Numa primeira fase, os atrasos estiveram relacionados com “questões de arqueologia e pedidos para receber novas prospeções no local” por parte da Direção-Regional de Cultura. A isso, somam-se os atrasos decorrentes da pandemia, “momento que em as obras pararam”, explica a autarca. Mais recentemente, “a escassez das matérias-primas e atraso na entrega dos materiais” juntou-se à lista dos motivos que levaram os tavirenses a questionarem os atrasos na obra.

Na última conversa que teve com o empreiteiro, Ana Paula Martins revelou ao JA que lhe foi dada uma previsão para a entrega da obra, “demasiado otimista”: o mês setembro do corrente ano. Na sua perspetiva, considera que “o final do ano poderá ser um prazo mais realista para a obra estar concluída”, diz.

O Cineteatro António Pinheiro, reconstruído em 1968, está a ser redesenhado para “acolher espetáculos de qualquer disciplina artística e dar resposta à programação municipal nas diversas disciplinas de arte” – uma das premissas do caderno de encargos, segundo a socialista.

As obras de requalifcação começaram em 2018

Programação cultural será assegurada durante todo o ano

“Vamos ter um teatro de qualidade que permitirá assegurar uma programação cultural regular e variada durante todo o ano”, garante, algo que, por agora, “o Executivo tenta manter durante o inverno com alguma criatividade para encontrar espaços que assegurem a atividade cultural. Queremos dar uma resposta cultural completa ao Sotavento”, sublinha.

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

