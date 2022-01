Novo curso para nadadores salvadores abre em Albufeira

No próximo dia 1 de fevereiro vai começar mais um curso para nadadores salvadores em Albufeira, cujos testes de admissão estão agendados para o final de janeiro, anunciou a Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira.

O novo curso será lecionado através da Escola de Formação de Nadador-Salvador Profissional FEPONS, terminando a 16 de março com o cumprimento de todas as regras sanitárias relativas à pandemia de covid-19.

Este curso é composto por 31 secções e um total de 150 horas, de segunda-feira a sábado, com uma carga mínima diária de cinco horas e com o exame final a ser realizado em horário laboral e em data a determinar pelo Instituto de Socorros a Náufragos.

As inscrições para o curso terminam a 28 de janeiro e devem seguir as seguintes condições: Ter idade mínima de 18 anos à data de início do curso; Habilitação literária mínima correspondente à Escolaridade Obrigatória (mediante a idade: nascidos até 31/12/1966 – 4o ano; nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980 – 6 ano; nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002 – 9o ano; nascidos após 01/01/2003 – 12o ano ou 12 anos de frequência escolar); Fazer prova das atividades profissionais desenvolvidas e outros elementos relevantes para a avaliação da sua capacidade para a frequência do curso; Possuir Robustez Física e Perfil Psíquico para a atividade de nadador salvador, comprovada por Atestado Médico (Atestado próprio para o efeito).

O custo da inscrição é de 200 euros e inclui seguro, manual de nadador salvador e uma máscara de reanimação.

As provas de admissão consistem em correr 2400 metros em tempo máximo de 14 minutos, nadar 100 metros livres no tempo máximo de 1:50 minutos, natação subaquática no tempo mínimo de 20 segundos, nadar 25 metros em decúbito dorsal só com batimento de pernas e apanhar dois pesos a uma profundidade mínima de dois metros.