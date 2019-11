Novos postos de carregamento elétrico em Quarteira e na Quinta do Lago

A Câmara Municipal de Loulé acaba de inaugurar dois novos postos de carregamento de veículos elétricos na Quinta do Lago (Centro Comercial Buganvília) e em Quarteira (Largo das Cortes Reais).

A instalação destes postos públicos de carregamento elétrico insere-se nas medidas adotadas pelas respetivas empresas municipais de acordo com a estratégia municipal para a sustentabilidade do concelho de Loulé.

Os postos instalados, que integram a rede Mobi.E existente em todo o país, são de carregamento semirrápido com tomadas do tipo “Mennekes” de 22kW. A existência destas duas tomadas permite carregar dois veículos em simultâneo, de 0% até 80% da bateria em menos de 30 minutos, condicionado às características do veículo a carregar.

Para a utilização do equipamento é necessário um cartão de mobilidade elétrica, que deverá ser solicitado no site oficial da Mobi.E.

Refira-se que, atualmente, também Vale do Lobo, Vilamoura e a cidade de Loulé estão dotados com equipamentos idênticos, o que coloca Loulé como um dos principais concelhos portugueses que mais aposta no incentivo à utilização de veículos amigos do ambiente e numa mobilidade sem pegada ecológica. Outros se seguirão até porque a Autarquia pretende criar uma rede concelhia de postos públicos de carregamento elétrico que promova o ambiente e a qualidade de vida da população.