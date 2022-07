Número de inscritos nos centros de emprego recua 25,3% em junho

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 4,7% em junho face a maio e diminuiu 25,3% relativamente a junho do ano passado, para 282.453, informou o IEFP.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em junho havia menos 13.941 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 95.419 do que em junho de 2021.

Comparando com junho de 2019, antes da pandemia da covid-19, o número de desempregados diminuiu 5,3% (menos 15.738 pessoas).

De acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, “em junho, o desemprego atingiu o valor mais baixo de sempre”.

No mês passado o desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos) registou uma queda de 6,3% (menos 1.882 jovens) e uma diminuição de 32,2% (menos 13.188 jovens) face ao período homólogo.

Entre maio e junho, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do país.

Em termos homólogos também se verificaram descidas em todo o país, com destaque para a redução de 51,2% na região do Algarve (menos 10.248 pessoas).

Segundo o IEFP, registaram-se descidas em todos os grandes setores de atividades.

O desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu 7,3% (menos 1.676 pessoas) entre maio e junho, setor que registou uma descida de 40,5% em termos homólogos (menos 14.607 pessoas).

Em junho havia 137.561 desempregados de longa duração, tendo-se registado uma diminuição de 5,5% entre maio e junho de 2022 (menos 8.081 pessoas) e uma redução de 22,8% relativamente a junho de 2021 (menos 40.664 pessoas).

Os 282.453 desempregados registados no mês passado representavam 61,4% de um total de 459.742 pedidos de emprego.

Ao longo do mês de junho, inscreveram-se nos Serviços de Emprego de todo o país, 32.505 desempregados, o que corresponde a uma subida de 2,8% (mais 888 pessoas) face ao mesmo mês de 2021, e uma quebra de 12,3% (menos 4.565) em relação ao mês anterior.

No final de junho, as ofertas de emprego por satisfazer totalizavam 21.737, número que corresponde a uma diminuição de 9,7%, menos 2.344 que no mesmo mês de 2021, e uma redução de 0,7%, menos 154, face ao mês de maio de 2022,

As ofertas de emprego recebidas ao longo de junho totalizaram 11.825, número que representa uma descida de 22,3% (menos 4.361 ofertas) relativamente ao mês homólogo de 2021, e uma descida de 22,3% (menos 3.402 ofertas) face a maio deste ano.

As atividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas em junho foram as “Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (20,5%).

As colocações realizadas em junho de 2022 totalizaram 7.754 em todo o país, número inferior em 16,5% (menos 1.533) ao verificado em maio e inferior em 19,9% (menos 1.932) relativamente a junho de 2021.