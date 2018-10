“O Cachecol que agasalha Portugal” está patente em Sagres

A fortaleza de Sagres está a apresentar, até ao próximo dia 14 de outubro, o projeto “O Cachecol que Agasalha Portugal”, um colorido cachecol gigante feito por crianças de vários pontos do país, da Europa e do Brasil.

A inauguração desta mostra decorreu recentemente, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, com a construção de uma reinventada “rosa dos ventos” feita pelas crianças de Vila do Bispo, com o colorido cachecol gigante.

Este projeto pedagógico foi desenvolvido pelo jardim de infância de Vila do Bispo, onde a educadora Lina Nascimento e a grande encorajadora do projeto, Rosalina Silva, ajudaram as crianças a recuperarem esta tradição local, o tricot, que está em desuso entre os mais novos.

Assim, o jardim de infância de Vila do Bispo pretendeu reativá-la, lançando um convite às famílias para executarem um cachecol que pudesse percorrer a casa de todas as crianças.

Rapidamente, o cachecol saiu do âmbito das famílias e chegou à população local. Em convite feito a escolas e outras entidades e associações, o projeto foi nomeado “O Cachecol que Agasalha Portugal” e começou a crescer de forma entusiasta com grande adesão.

E foi desta forma que a escola de Vila do Bispo começou a receber cachecóis de todos os distritos do Continente de Portugal e dos Açores e até cruzou fronteiras na Europa (Luxemburgo, Espanha, França, Inglaterra, Mónaco, Alemanha, Bélgica e Áustria) e no Brasil, durante o ano letivo 2016/2017.

Ou seja, foi do jardim de infância de Vila do Bispo que partiu, voou e navegou esta ideia do “Cachecol que Agasalha Portugal”, que agora regressa a casa, ao mesmo concelho que o viu nascer, agora enriquecido com novos cachecóis, com outros “saberes” provenientes de outras mãos, de famílias de países distantes.

A “rosa dos ventos” na fortaleza de Sagres foi o motivo de inspiração dos vários trabalhos que agora se apresentam no monumento. A sua apresentação na fortaleza de Sagres resulta de uma parceria entre a Direção Regional de Cultura do Algarve e agrupamento de escolas de Vila do Bispo.

