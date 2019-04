O Ministro da Educação veio a Faro, às escondidas, exigir mais dos Professores

Faro tem sido um palco muito desejável para o Ministro da Educação designado pelo governo do Partido Socialista. Tendo optado por andar fugido dos Professores, o ministro escolhe escolas específicas para fazer campanha eleitoral sem ter qualquer contestação que denuncie os problemas da Educação em Portugal.

Mais uma vez, o Senhor Tiago Brandão Rodrigues veio a Faro, nesta visita à Escola Secundária João de Deus, assinar um protocolo de cooperação com as autarquias algarvias no âmbito do referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz.

Foi no passado dia 2 de abril que o Ministro da Educação e o Ministro da Defesa estiveram em Faro. Desta vez o Ministro da Defesa foi anunciado na comunicação social regional mas o Ministro da Educação veio, mais uma vez, escondido e, desta vez nem os Professores do Agrupamento de Escolas souberam da sua vinda.

Mas que veio fazer o Ministro da Educação?

Veio exigir ainda mais dos Professores do distrito e a “conversa” é sempre a mesma: estas matérias (neste caso a segurança, a defesa e a paz) são muito importantes e os Professores têm que trabalhar estas matérias porque o objetivo é formarem “cidadãos mais plenos”.

Mas o que o Ministro deveria dizer é em que horário os Professores vão desempenhar mais esta tarefa porque com 30 alunos nas turmas, com currículos complexos e extensos, com falta de Professores para algumas disciplinas… Nem os Professores nem os alunos têm condições físicas e psicológicas para mais exigências…

Se depois esta tarefa correr mal a culpa será atribuída aos Professores.

Isto é tudo muito bonito e em período de campanha eleitoral fica sempre bem. O problema é que os Professores já trabalham em média 46 horas por semana.

O problema é que os Professores não têm tempo para refletir e discutir estas matérias entre si e preparar as aulas para os seus alunos.

O problema é que os Professores não têm tempo para refletir e discutir estas e outras matérias muito importantes com os seus alunos.

O que foi protocolizado é um referencial importante, como são muitos outros, para a construção de uma cidadania plena de cada um dos nossos alunos, mas fica a questão para cada um de nós refletir:

Saberá o atual Ministro da Educação o que se passa nas escolas com os Professores e os alunos?

Saberá o atual Ministro da Educação que o corpo docente português é o segundo mais envelhecido da Europa?

Saberá o atual Ministro da Educação que a complexidade e a extensão dos currículos escolares (desde o 1º ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário) não deixam espaço nem tempo para aprofundar a reflexão de nenhuma matéria?

O atual Ministro da Educação deste governo do Partido Socialista não sabe!

E não sabe porque anda escondido dos Professores… porque sempre que faz uma visita a uma escola é de forma encapotada, as “visitas às salas de aula” são combinadas com a Direção (em sigilo) e só os Docentes dessas aulas é que são informados da sua presença. Foi isto que aconteceu nas duas vezes em que, recentemente, esteve em Faro.

Com este desrespeito ainda vem exigir mais dos Professores???

Ana Simões

Coordenadora Distrital de Faro do SPZS e Coordenadora Nacional da Educação Especial da FENPROF