O papel do Algarve na construção da identidade cultural do país

Antes da chegada dos Árabes à Península Ibérica em 711, já o Algarve era porto de abrigo de mercadores que faziam escala entre o norte da Europa e o Mediterrâneo. Éramos visitados por Cartaginenses, Romanos e Bizantinos e, só mais tarde, por Sírios e Berberes árabes. Os Árabes ocupam toda a região e dão-lhe o nome de Al – garbe, o Ocidente. Silves, Tavira, Loulé, Faro e Aljezur são as cidades mais importantes de então.



Quase cinco séculos depois, em 1189, D. Sancho I conquista o Algarve, mas os mouros reconquistam-no dois anos depois. Passados cinquenta anos, D. Sancho II e D. Paio Peres Correia, Mestre da Ordem de Santiago e comendador de Alcácer do Sal, ajudados pelo mercador Garcia Rodrigues, iniciam a reconquista. Conquistam Alvor e Estombar cortando estrategicamente a comunicação entre Silves e o mar (forma privilegiada de comunicação numa altura em que os caminhos e os meios de transporte eram deficitários). Aceitam a troca do castelo de Cacela, pelos primeiramente conquistados, proposta por Aban-Afan e, pouco tempo depois, atacam e conquistam Tavira, Salir, Paderne e novamente Alvor e Estombar. Estávamos em 1242. Dezoito anos mais tarde, D. Afonso III cerca Faro, Loulé e Aljezur e, um ano depois, Albufeira. A 1 de Março de 1268, Afonso III eleva o Algarve à condição de reino autónomo e nomeia-se Rex Portugallie et Algarbii passando a usar nas suas armas, em memória de Paio Peres, os castelos conquistados.



Muitos dos árabes vencidos ficaram por cá, trabalhando em actividades servis, mas a sua cultura, o seu modo de vida, as suas habitações em taipa, as chaminés, as árvores de frutos, os instrumentos de trabalho e os vocábulos que designavam sítios e utensílios mantiveram-se, inclusivamente o nome Algarve. Entre outros contributos, as influências árabes são ainda hoje visíveis na nossa agricultura, técnicas de rega, artes de pesca, construção naval, literatura e matemática.



Não vieram cavaleiros nem nobres casar com os locais. Vencedores e vencidos conviviam lado a lado aprendendo e trocando experiências.



E é essa amálgama que faz dos retalhos do nosso território aquilo a que hoje chamamos a génese e a origem da nossa identidade enquanto algarvios e enquanto portugueses.

Sara Gomes Brito