Obra da Rua da Alagoa apresentada no aniversário de Altura

A primeira fase da obra da Rua da Alagoa, em Altura, foi apresentada no sábado dia 11 de junho, no âmbito da comemoração dos 19 anos da freguesia, anunciou a Câmara Municipal de Castro Marim.

A obra e a maquete do Parque Infantil de Altura foram apresentados pela vice-presidente da autarquia, Filomena Sintra, num projeto que é “há muito aguardado pela população”, segundo o comunicado.

As comemorações do aniversário tiveram início com uma sessão solene, com a participação da presidente da Junta de Freguesia de Altura, Fernanda Sousa, do presidente da Assembleia Municipal de Castro Marim, João Fernandes, do presidente da Assembleia da Junta de Freguesia de Altura, António Gomes e do presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

O autarca da sede de concelho sublinhou “o desenvolvimento de dois eixos estratégicos para o desenvolvimento da freguesia, o desbloqueamento do Plano de Pormenor de Altura e a criação de emprego de qualidade, que se prende com a instalação de unidades hoteleiras de luxo”.

Durante o dia foi ainda inaugurada pela presidente da Junta de Freguesia de Altura um espaço de tertúlia e lazer, nas instalações da autarquia.