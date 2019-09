OBRAS NA EN 125: Longa espera esgota paciência da Região

O tremendo impasse jurídico em que se transformaram as obras de requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António terá que esperar agora pela decisão do Tribunal Constitucional. Enquanto isso, o projeto está pronto a arrancar no terreno, depois da decisão judicial. Dez anos depois dos primeiros passos, a paciência de cidadãos e autarcas esgota-se

Apesar da espera que se avizinha, a maior parte das fontes ligadas ao processo contatadas esta semana pelo JA mostram-se convictas de que o recurso do Estado para o Constitucional, face ao chumbo do plenário do Tribunal de Contas do processo de revisão da concessão, visa apenas ganhar tempo. E protelar as indemnizações chorudas que o Estado terá que entregar à concessionária das obras, a Rotas do Algarve Litoral (RAL), por quebra de contrato. Afinal aproximam-se as eleições e as contas finais do défice público.

Em causa está o processo de requalificação da EN125, a sotavento, no valor de 23 milhões de euros. Em 2009 lançaram-se oito concessões no Algarve, uma das quais a requalificação da EN125, de Vila do Bispo a Vila Real.

Na altura, o Tribunal de Contas recusou o visto, porque o contrato tinha pagamentos contingentes. Quer dizer, incluía os juros dos empréstimos a que a concessionária teve que recorrer, na altura já em crescendo devido à crise internacional, e atirava o montante da concessão para valores muito superiores ao montante facial do contrato. A pagar pelo Estado.

Por outras palavras, a remuneração não era fixa, pois incluía um valor variável que dependia da subida dos juros. Exigência da RAL, que fez saber que, perante a crise que dava então os primeiros sinais, os juros podiam subir e que era preciso fazer refletir esses juros no contrato. O Tribunal de Contas chumbou: não pode haver contratos com pagamentos contingentes, sentenciou. (…)

