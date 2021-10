Ocupação turística em setembro no Algarve sobe 33,8% face a 2020

A taxa média de ocupação nos hotéis do Algarve durante o mês de setembro foi de 64,1%, uma subida de 33,8 % face a 2020 mas ainda 26,3% abaixo da registada em 2019, no período pré-pandemia, revelou a AHETA.

A taxa média de ocupação nos hotéis do Algarve durante o mês de setembro foi de 64,1%, uma subida de 33,8 % face a 2020 mas ainda 26,3% abaixo da registada em 2019, no período pré-pandemia, revelou a AHETA.

Os visitantes nacionais foram os que mais contribuíram para os números de setembro na região, representando 55,1% das ocupações, contrastando com uma queda de 50,2% no mercado externo face a 2019, acrescenta a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Desde o início do ano, de janeiro a setembro, a ocupação por quarto registou uma descida média de 54,1% e o volume de vendas apresenta uma descida de -46,0% face a igual período de 2019.

Geograficamente, o concelho de Albufeira foi o que registou maiores quebras comparativamente com o ano de 2019.

O volume de vendas em setembro teve uma redução de 21,9% face a setembro de 2019 e aumentou 45,6% face ao período homólogo de 2020.

A AHETA sublinha que as médias não se refletem de igual modo em todos os estabelecimentos, havendo grandes discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas.

PUB