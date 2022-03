Olhão associa-se à “Hora do Planeta” este sábado

No dia 26 de março, sábado, entre as 20:30 e as 21:30, o município de Olhão desafia todos “a apagar as luzes e ajudar a proteger o Planeta. Juntos!” no âmbito da iniciativa da World Wildlife Fund (WWF) “Hora do Planeta”.

No último sábado de março, durante uma hora, as luzes de vários edifícios municipais – Paços do Concelho, Biblioteca Municipal José Mariano Gago, Museu Municipal, Edifício do Compromisso Marítimo e Piscinas Municipais -, estarão desligadas “como forma de consciencializar para a necessidade de se adotarem práticas de defesa do ambiente”.

“Move-te pela Natureza” é o desafio que a “Hora do Planeta” lança à população na edição deste ano, unida à campanha europeia com o mesmo objetivo.

A “Hora do Planeta” é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa da WWF nasceu em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de duas mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas.