Olhão celebra Dia Mundial do Teatro com produção da Casa da Juventude

Olhão assinala o Dia Mundial do Teatro, que se celebra a 27 de março, domingo, com a apresentação da peça “O Testamento da Velha”, marcada para as 21:30, no Auditório Municipal de Olhão. Trata-se de uma produção da Casa da Juventude, inicialmente exibida em 2006, agora adaptada e com um novo elenco.

PUB

“Uma velha velhaca, sabida e tarada. Dois filhos cadilhos que só trazem sarilhos. Uma criada mal-amada que é filha bastarda. Uma noiva num jumento à espera do casamento. Duas filhas às turras, burras, burras, burras. Tantos, tantos, mais de um cento. Todos à procura do testamento”. Este é o mote da peça de teatro da autoria de João Evaristo, cuja primeira versão estreou em 2006, tendo sido depois convertida em revista e apresentada em 2013.

Em 2020, para comemorar o Dia Mundial do Teatro, foi anunciada uma nova adaptação com um rejuvenescido elenco de atores saídos dos grupos de formação da Casa da Juventude. Adiada devido à pandemia, chegou agora a altura de realizar essa comemoração.

Com texto e encenação de João Evaristo e coordenação técnica de Zeta Duarte, “O Testamento da Velha” conta com a participação dos atores Joaquim Parra, Marta Vargas, José Vale, Heloísa Coelho, Leonel Santos, Isa Mondim, Jady Batista, Vanessa Caravela e Juliana Boyko.