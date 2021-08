Olhão: Dois homens detidos por furto de catalisador de automóvel

A GNR deteve na terça-feira dois homens suspeitos do furto de um catalisador de automóvel, no parque de estacionamento da praia da Fuseta, no concelho de Olhão, anunciou a corporação.

Os suspeitos, de 38 e 46 anos, foram abordados por uma patrulha a GNR quando tentavam abandonar o parque de estacionamento num veículo e foram constituídos arguidos, tendo o caso sido remetido ao Tribunal de Olhão, precisou o Comando Territorial de Faro da força de segurança num comunicado.

“Na sequência de uma denúncia de que se encontravam dois homens com um comportamento suspeito junto a um veículo no parque de estacionamento da praia da vila da Fuseta, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local e intercetaram os suspeitos quando estes estavam a abandonar o local numa viatura”, contou a GNR.

A mesma fonte frisou que, no decorrer das diligências, os militares verificaram que “os suspeitos estavam na posse de um catalisador furtado, tendo sido ainda apreendidas diversas chaves e serras de corte de metal, bem como a viatura em que se encontravam”.