Olhão: Filme “Cavalos de Guerra”

Em Olhão, o Auditório Municipal, receberá no dia 18 de novembro, pelas 17h30, a estreia do filme “Cavalos de Guerra”, uma produção Chimera Visuals de João Rodrigues realizada para o Município de Olhão. Esta exibição irá assinalar o dia Mundial do Mar, que se comemorará a 16 de novembro.

A maior comunidade de cavalos-marinhos do mundo, enfrenta, presentemente graves riscos de extinção. Como tal, uma equipa de mergulhadores, fotógrafos e cientistas embarcaram numa missão na da Ria Formosa, com o intuito de salvar um dos tesouros mais preciosos de Portugal, o misterioso cavalo dos mares. Uma ação financiada pelo Município de Olhão.

“O desaparecimento de cavalos-marinhos na Ria Formosa, nos últimos anos, é alarmante. A pressão humana sobre este ecossistema tem sido brutal e o habitat essencial destes seres vivos, constituído maioritariamente por pradarias de ervas marinhas, está a desaparecer a um ritmo alucinante. Entre as inúmeras ameaças, a captura ilegal com destino ao mercado asiático já dizimou grande parte da população. De forma a combater este problema, o documentário Cavalos de Guerra, do Município de Olhão, produzido pela Chimera Visuals, pretende atuar como ferramenta de conservação através da sensibilização da comunidade”, refere a autarquia.

“Trata-se de um filme que pretende transmitir ao espetador a necessidade de conservação do nosso património natural, assim como o papel importante que cada um de nós desempenha para o equilíbrio do meio ambiente, a nossa única casa. Situado no Algarve, o Parque Natural da Ria Formosa é uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Um património de valor incalculável com uma área de 18400 hectares que se estende ao longo de 60 quilómetros de costa do sotavento algarvio. Trata-se de uma área protegida com características únicas de extrema importância para a região. Se explorada de forma consciente e sustentável, a Ria Formosa poderá vir a ser um dos motores da nova “economia azul”. As potencialidades deste ecossistema ao nível tecnológico, novas energias, aquacultura e biotecnologias são hoje consideradas um desígnio nacional e um mar de oportunidades”, explica a Câmara de Olhão.

O filme tem entrada livre.