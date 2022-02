Olhão: Município atualiza remuneração dos bombeiros profissionais

Os Bombeiros Municipais de Olhão viram as suas remunerações atualizadas pela autarquia no passado mês de janeiro. A medida seria implementada apenas no início de 2025, mas o município decidiu antecipá-la de forma a valorizar o empenho destes profissionais.

O edil olhanense, António Miguel Pina, destaca que “ A Câmara Municipal fez em três anos o que a lei previa que fosse feito em cinco, estando assim completa a justa e merecida atualização das remunerações destes profissionais altamente especializados”. Adianta ainda o autarca que este esforço financeiro reflete a “incessante preocupação do Executivo com a valorização dos seus recursos humanos. Após vários anos a auferir o salário mínimo, os bombeiros profissionais de Olhão viram no início deste ano as suas legítimas expetativas serem correspondidas”, destaca António Miguel Pina.

Em 2019, a alteração preconizada ao regime jurídico dos bombeiros profissionais da administração local aproximou o estatuto jurídico dos bombeiros municipais ao dos bombeiros sapadores, tanto em termos remuneratórios, como no que respeita às regras de promoção e de progressão na carreira.

Especificamente em relação às remunerações dos bombeiros profissionais, os trabalhadores na base da carreira passaram, nessa altura, do salário mínimo nacional (cerca de 635 euros) para 952,41 euros.

Apesar de o prazo estabelecido para que essa alteração de posicionamento remuneratório fosse concluída a 01 de janeiro 2025, com atualizações anuais de, pelo menos, 15% da diferença entre a remuneração resultante da alteração de categoria e a remuneração correspondente à categoria que detêm, o município de Olhão antecipou essa transição. Assim, em 2020 procedeu prontamente ao aumento de 30% do valor, em 2021 de mais 45% e, em janeiro de 2022, dos 25% que faltavam.