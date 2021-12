Olhão: Projeto de habitação a custos controlados dá mais um passo

A segunda fase da construção de habitação a custos controlados no concelho de Olhão deu mais um passo, com a formalização da compra dos terrenos da antiga Litografia, na Avenida Sporting Clube Olhanense, por um valor de 3.180.000,00 milhões de euros, comunicou a autarquia no dia 10 de dezembro.

O ato, outorgado pela empresa municipal Fesnima e a Caixa Económica Montepio Geral, permite avançar com o processo de construção de habitação a custos controlados e arrendamento acessível, um dos principais objetivos deste executivo que pretende, de acordo com o presidente da autarquia e do Conselho de Administração da Fesnima, António Miguel Pina, “permitir o acesso mais justo e equilibrado por parte dos munícipes à habitação”.

Esta segunda fase, que trará nova vida ao lote de terreno de dimensões consideráveis conhecido por antiga Litografia, contempla a construção de 288 fogos de habitação e 30 espaços comerciais, num total de 36.000 m2 de construção acima da soleira dos edifícios e 15.000 m2 de caves destinadas a estacionamento e arrecadações. No que diz respeito a arruamentos, estacionamento de superfície e zonas verdes, ocuparão cerca de 10.000 m2.

O projeto vem juntar-se à primeira fase de construção de habitação a custos controlados, situada na Rua António Henrique Cabrita, na Freguesia de Quelfes, onde avança a criação de 54 fogos.

“Um dos principais requisitos para um concelho dinâmico e próspero é a existência de condições para a fixação da população, sobretudo os mais jovens”, referiu, no final da cerimónia, António Miguel Pina, acrescentando que “com este investimento, estamos a criar essas condições, proporcionando a todos a possibilidade de adquirirem a sua habitação a custos razoáveis, e que caibam dentro dos orçamentos das famílias”.

Veja aqui como vai ficar o projeto: https://www.facebook.com/cmolhao/videos/466730564881498.

