Olhão: Quatro toneladas de ostras sem registo foram apreendidas

Foram apreendidas, esta terça-feira, 23, quatro toneladas de ostras “tridacna gigas” pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, anunciou a GNR.

Durante uma ação de fiscalização de controlo de transporte e comercialização de moluscos bivalves, os militares da GNR fiscalizaram três homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos, que se encontravam a descarregar ostras de uma embarcação para um veículo, sem se fazer acompanhar de quaisquer documentos de registo que comprovassem a proveniência dos bivalves.

A introdução no consumo, sem estarem garantidas as condições de higiene sanitária, pode colocar em causa a saúde pública dos cidadãos, razão pela qual as ostras foram apreendidas, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação.

Os bivalves apreendidos foram restituídos ao seu habitat natural.

A GNR relembra que a captura de bivalves na Ria Formosa deve ser realizada de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da atividade, permitindo que os apanhadores devidamente licenciados continuem a exercer a sua atividade, fomentando ainda a valorização do pescado pela aposta no seu acondicionamento e na rastreabilidade da sua origem.

