Olhão recorda passado do concelho a professores

A Câmara Municipal de Olhão volta a promover o curso para professores “O passado do meio local: Olhão”, que vai decorrer no Museu Municipal entre os dias 3 de maio e 25 de junho, anunciou a autarquia.

Esta formação acreditada vai decorrer em regime presencial e é destinada aos professores dos grupos 100 e 110, dando prioridade aos docentes que estejam a lecionar em escolas do concelho de Olhão, num total de 18 horas.

Durante o curso serão abordados temas como o território, arqueologia, património edificado, história, necessidade de conhecer e preservar o património existente e as tecnologias digitais associadas à manutenção desse património.

Outros assuntos abordados são as lendas de Olhão, a valorização da diversidade de etnias e culturas existentes na comunidade e a revitalização do património gastronómico do concelho.

O curso será lecionado por técnicos do Museu Municipal como Hugo Oliveira, Sandra Romba, Ana Martinho e Veralisa Brandão, Carla Assis do Centro de Formação Ria Formosa, José Joaquim Dias Marques da Universidade do Algarve, Nuno António da MOJU – Movimento Juvenil em Olhão, Cristiana Nascimento do Departamento de Educação do Município e o ator e encenador Marco Paiva da plataforma de criação artística Terra Amarela.

As inscrições estão abertas até ao dia 22 de abril na plataforma do Centro de Formação da Ria Formosa com 20 vagas disponíveis.