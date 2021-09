Olhão vestiu-se de vermelho para assinalar dia de combate a doença rara

No âmbito do Dia Mundial para a Consciencialização da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), que se assinalou terça-feira, 7 de setembro, o Município de Olhão iluminou o edifício dos Paços do Concelho com a cor vermelha, com o objetivo de alertar para esta doença rara, mas que não deve ser desconhecida nem ignorada, anunciou o município.

Olhão juntou-se, assim, à Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN) e ao movimento global de iluminação de um monumento nacional com o objetivo de consciencializar para a DMD, uma doença neuromuscular rara que afeta principalmente os bebés do sexo masculino.

A iniciativa integra a campanha “Juntos, podemos mudar a vida das nossas crianças”.

O emblemático edifício dos Paços do Concelho de Olhão esteve, assim, iluminada com uma luz intensa de cor vermelha que, segundo a World Duchenne Organization, simboliza este dia mundial e permitirá cumprir o objetivo de unir as organizações nacionais e internacionais de doentes, a nível mundial, mostrando a solidariedade à comunidade de Duchenne. Olhão estará, desta forma, ao lado de outros monumentos internacionais de relevo que já aderiram ao movimento, tais como o Coliseu (Itália), a Sagrada Família (Espanha), as Cataratas do Niágara (Canadá), a ponte Yavuz Sultan Selim (Turquia) ou a Torre Petrin (República Checa).

