Operação “Verão Seguro 2022” da GNR arranca amanhã

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia a “Operação Verão Seguro 2022”, amanhã, dia 15 de junho, em todo o território nacional, através do reforço de patrulhamento de apoio e de fiscalização.

O objetivo passa por garantir a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas, com particular ênfase nas zonas de maior aglomerado de veraneantes e turistas, nos estabelecimentos de diversão noturna considerados mais críticos, nos principais eixos rodoviários e nos locais de festas, romarias e eventos de grande dimensão, bem como a garantia da proteção da natureza e do ambiente.

Neste sentido, a GNR irá empenhar várias valências de reforço, de forma flexível, em ações coordenadas de patrulhamento e de fiscalização.

Para promover e facilitar o policiamento de proximidade no que se refere aos turistas e numa conjuntura de cooperação internacional, a Guarda irá também realizar diversas ações de patrulhamento misto e conjunto, em vários pontos do país com a Guardia Civil, a Gendarmerie Nationale francesa e a Arma dei Carabinier italiana.

Os militares desenvolvem ainda ações de informação e sensibilização, no âmbito do policiamento de proximidade, por forma a prevenir potenciais riscos e perigos, por forma a reforçar o sentimento de segurança durante a sua estadia.