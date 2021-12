Organizações da Eurocidade participam em exposição gastronómica

A exposição gastronómica transfronteiriça Sensações contará com uma destacada participação na Eurociudade do Guadiana, que para além de instalar um stand realizará a atividade final da 'Eurocidade em Movimento' coincidindo com este evento e a entrega de crachás de acessibilidade ao turista e estabelecimentos gastronômicos dos três municípios.

A mostra gastronómica transfronteiriça Sensações é organizada pela Câmara Municipal de Ayamonte, mas contará com uma destacada representação empresarial e institucional dos concelhos de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA destaca-se, e para além de apresentar a sua oferta formativa em gastronomia e turismo de natureza, irá organizar atividades de prova com a presença de alunos e professores da escola.

Também estarão presentes produtos emblemáticos, como o sal de Castro Marim, compotas, trufas de figo, manteigas de alfarroba e outras iguarias algarvias, com destaque para a tradicional pastelaria portuguesa.

Sábado será o último evento do ‘Eurocidade em Movimento’, um conjunto de atividades que decorrem desde maio com o objetivo de promover hábitos saudáveis ​​entre a população, enquanto a entrega de crachás de acessibilidade para estabelecimentos turísticos e hoteleiros terá lugar no dia Domingo de manhã.

A mostra gastronómica transfronteiriça Sensações decorrerá no Paseo de la Ribera, em Ayamonte, entre os dias 3 e 5 de dezembro (sexta-feira e domingo), terá um espaço expositivo e um espaço para degustações, bem como um palco onde decorrerão apresentações musicais e de animação.

