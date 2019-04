“Os caminhos da arte sob a ditadura fascista”, é o tema de um debate que vai acontecer no próximo dia 23, em Faro e que tem como convidada especial, Margarida Tengarrinha.

O debate será dinamizado por um grupo espontâneo de amantes da escrita liderado por Odete Xerepe, impulsionadora do Ensino da Escola Moderna no Algarve e terá como moderadora a escritora Vanda Santa-Rita.

Margarida Tengarrinha, que nasceu em Portimão em 1928 e estudou Belas Artes em Lisboa, foi Fundadora do Movimento pela Paz. Artista e escritora desenvolveu uma importante atividade na área cultural e na defesa dos direitos das mulheres, tendo sido uma destacada ativista na luta pela liberdade.

O debate, que terá lugar pelas 20h30 na Galeria de Arte Porta do Nascente em Faro e ocorre no dia do livro, será também uma boa oportunidade para se adquirir o livro de Margarida Tengarrinha ” Memórias de uma falsificadora”- a luta clandestina pela liberdade em Portugal, editado em 2018.