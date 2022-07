Os vinhos, as vinhas, a economia e a saúde no Algarve

Organizados pelos “Cegos Por Provas” e pela “Rota dos Vinhos do Algarve” com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, decorreram nos dias 15 a 17 de julho mais uma edição do “Tavira Dias Do Vinho”, onde tive a honra e o gosto de estar enquanto representante de uma quinta com 700 anos de existência, a Quinta de Lubazim.

O “lugar dos Lobos”, como era conhecido aquele território no Alto Douro superior quando D. João I ofereceu o Senhorio a João Gomes pelos seus préstimos na Batalha de Aljubarrota, produz vinhos premiados internacionalmente, provenientes das 49 castas autóctones registadas, aliando o conhecimento secular adquirido, de quem trata e planta a vinha com cuidado e saber, aos mais modernos controlos de qualidade e técnicas robóticas de esmagamento, fazendo com que os constituintes de qualidade presentes nas películas das uvas bem maduras, passem suavemente para o vinho.

Durante a ocupação dos Árabes, no Algarve cultivava-se vinha em grande quantidade. Como o consumo de álcool não é permitido pela região muçulmana, o vinho era utilizado como moeda de troca, tendo a região tido um importantíssimo papel comercial durante a Idade Média e Moderna.

Após alguns anos de desinteresse pela vitivinicultura do Algarve, originada pela ocupação de terrenos agrícolas pela indústria turística, surge novamente alguma dinâmica e investimento no setor. Também alguns eventos vão surgindo, tendo decorrido neste último fim-de-semana, no Forte de Santa Catarina, a “Portimão Wine Tasting”, organizado pela Associação Turismo de Portimão e pela autarquia em colaboração com a Comissão Vitivinícola do Algarve. Excursões gastronómicas e jantares vinícolas, também são fáceis de encontrar, promovidos por adegas ou por associações ligadas ao setor, um pouco por todo o território algarvio.

Embora se situe perto do mar, o nosso Algarve é protegido do vento norte pelas Serras de Espinhaço de Cão, Caldeirão e Monchique, o que proporciona às nossas vinhas um clima quente, seco, com reduzidas amplitudes térmicas e com uma média de 3000 horas de sol por ano.

Nos últimos anos, replantaram-se castas, modernizaram-se adegas e utilizaram-se novos métodos de produção de vinhos, tendo o Algarve de momento 4 Denominações de Origem Controlada (DOC): Tavira, Lagoa, Portimão e Lagos, no entanto a designação mais encontrada no vinho produzido é “vinho Regional do Algarve”.

Segundo consta na página da Rota dos Vinhos do Algarve, as castas tradicionais da região são a Castelão e a Negra Mole (nas variedades tintas) e a Arinto e a Síria (nas variedades brancas), tendo sido a casta Syrah umas das mais utilizadas na replantação das vinhas, demonstrado total adaptabilidade ao clima da região, fazendo com que os vinhos algarvios sejam suaves e bastante frutados.

Uma vez que contém resveratrol, o vinho tinto é rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, podendo, quando bebido com moderação, ajudar na prevenção de algumas doenças. Para além disso, os outros antioxidantes presentes no vinho tinto, como taninos e flavonoides, também ajuda a aumentar a quantidade e qualidade de bactérias benéficas no intestino, diminuindo as inflamações e ajudando a fortalecer o sistema imunológico.

Deste modo, o consumo moderado de vinho pode, não só ajudar a alavancar a região e o país, como também a diminuir a conta do serviço nacional de saúde e, porque não, de fazer de nós portugueses um povo um pouco mais feliz!

Nota: Para maiores de 18 anos!

Sara Brito