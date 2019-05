Paco Bandeira atua no 16º aniversário da Nuclegarve em Albufeira

O músico Paco Bandeira sobe ao palco do pavilhão da Nuclegarve, em Fontainhas, concelho de Albufeira, no próximo dia 2 de fevereiro, a partir das 19h30.

A atuação do artista insere-se no 16º aniversário da Nuclegarve, instituição de solidariedade social do concelho de Albufeira, para a qual este evento é de grande importância. “A associação conta sempre com uma grande adesão dos seus sócios e população do concelho, para assim ajudar a soprar as velas”, salientam os responsáveis da Nuclegarve, que prometem proporcionar “uma noite diferente com jantar, baile a cargo do artista Nuno Balbino e a atuação do cantor Paco Bandeira”.

O primeiro dos sucessos do cantor Paco Bandeira foi ‘A Minha Cidade’ (mais conhecido por ‘Ó Elvas, Ó Elvas’), seguindo-se outros êxitos: ‘É por isso que eu vivo’, ‘Chula da livração’ ou ‘Ceifeira bonita’. Nos anos oitenta, lançou vários sucessos como ‘Tempo de valsa’, ‘Flor da esperança’, ‘Minha quinta sinfonia’ e ‘A ternura dos quarenta’.

São alguns destes sucessos que o cantor vai recordar no espetáculo em Albufeira.