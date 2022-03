Para a AHETA Fernando Barata foi o “Senhor Turismo”

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) emitiu este sábado uma nota de pesar pelo falecimento de Ferrando Barata, empresário da área do turismo e um dos mais notáveis dirigentes desportivos da região.

PUB

“Ontem, o turismo algarvio e nacional ficaram mais pobres. Partiu mais um de nós! Fernando Barata foi o sinónimo de empreendedorismo quando essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário geral. Chegado ao Algarve quando o turismo começava a dar sinais de vir a ser uma atividade económica importante, iniciou a atividade como rececionista, no Hotel Sol e Mar em Albufeira. Ficou célebre a sua frase, quando deixou este emprego ‘Este hotel ainda vai ser meu’!, pode ler-se na nota assinada por Hélder Martins, presidente da AHETA.

“O seu dinamismo e a sua vontade inabalável de ultrapassar barreiras levou-o até uma posição cimeira no turismo, com diversas unidades hoteleiras no seu grupo, gerando milhares de empregos. Foi inovador na gestão e deixa uma marca indelével na nossa região”, prossegue a nota.

Para a AHETA, Fernando Barata “embora não tivesse sigo “galardoado” com esse título, Fernando Barata também foi o “Senhor Turismo”.

A AHETA lamenta “profundamente esta perda e associar-se aos seus familiares e amigos, nesta hora de dor”, como desejo “que o seu exemplo nunca seja esquecido, a bem do Turismo!”.