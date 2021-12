Para o Fernando Reis com muito amor da Geninha

OPINIÃO | EUGÉNIA MELO E CASTRO

São Paulo. Há alguns bons anos… É de manhã, é um dia normal. Abro o computador com aquela preguiça de sempre, e entre mil coisas diversas, um email de Fernando Reis. Não costumo ser muito curiosa, mas algo me chamou a atenção. Já procurei aqui no fundo na memória, da minha e da do computador, mas não encontro esse email. Mas sei-o de cor, o que o coração escolhe guardar é do domínio superior do desconhecido. “Olá Eugénia, sou pai da Susana Travassos, que também é cantora, e que tal como a Géninha resolveu atravessar o Atlântico atrás dos seus sonhos e da Música e da Poesia do Brasil. Ela vai fazer hoje show no Sesc Pompeia com um grupo de amigos, convidada especial, e quem sabe a Géninha não dá lá um salto para a conhecer e ouvir cantar??? “ .

Mandou uns links da Susana a cantar, e ali fiquei eu colada a ouvir pela primeira vez aquela voz maravilhosa. Chamei uns amigos e reservei logo as entradas, estava lotado, mas conseguimos entrar, e lá fui eu conhecer a Susana Travassos, que o seu pai, o Fernando Reis, com a intuição de Pai, Mestre, Sábio, Carinhoso, Atento, Forte, me chamou para ir, assim, lá do Algarve para São Paulo, para dentro da família dele, de onde nunca mais saí.

No final foi aquela alegria no camarim, um encontro de irmãs, uma festa, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. O Fernando intuiu isso de longe, poderia não ter acontecido nada. Mas ele sabia que seria Tudo. Hoje é um primeiro dia, do começo dos dias, sem o Fernando aqui, por perto, ao nosso lado, sem o seu olhar sempre cuidadoso e atento para a família e amigos, que eram também a família dele. Mas ele está presente sim, sempre estará a olhar e a cuidar do que não tem explicação, a não ser pela via do Coração e do Amor.

Obrigada meu querido amigo. Sempre aqui. Amor total.



Eugénia Melo e Castro, cantora

