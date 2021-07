Parque de Campismo da Praia de Faro reabriu após requalificação

O Parque de Campismo da Praia de Faro reabriu na passada segunda-feira, apesar de ainda sofrer obras de melhoramento e a colocação de estruturas de sombreamento, anunciou a autarquia.

O espaço, “com condições iguais para todos”, tem uma capacidade para 689 pessoas, entre 200 lotes para tendas e 24 para caravanismo, e está situado entre a Ria Formosa e o mar.

O Parque de Campismo tem uma área total de 20.372 metros quadrados, com receção, balneários, zona de jogos, parque infantil, postos de primeiros socorros e churrasqueira, onde foram plantadas cerca de uma centena de árvores.

Devido à pandemia de covid-19, o espaço vai funcionar com lotação limitada “que se irá ajustando em função da realidade.

Com o novo regulamento do Parque de Campismo, agora com gestão municipal, a rotatividade dos utentes é, no máximo, com um período de estadia que não poderá ser superior a 15 dias.

Ao todo, a Câmara Municipal de Faro investiu cerca de 800 mil euros na requalificação do espaço, que conta também com uma peça do artista Bordalo II, localizada na torre de água e que retrata um cavalo-marinho.

“Este espaço já devia estar a funcionar há algum tempo, mas hoje, finalmente, temos aqui um espaço único, digno e com todas as condições e uma localização fenomenal, com o mar a sul e a Ria Formosa a norte”, refere o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

A inauguração decorreu no sábado anterior e contou com a participação dos grupos de escuteiros, escutas e guias do concelho, que tiveram a oportunidade de ser os primeiros a acampar no local.

Os interessados em usufruir do Parque de Campismo da Praia de Faro podem contactar a receção através do telefone 289 870 805 ou do e-mail parque.campismo@cm-faro.pt.

PUB