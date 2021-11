Parque de estacionamento subterrâneo da Praia da Rocha reabre

O parque de estacionamento subterrâneo “Rocha Prime”, em Portimão, vai reabrir aos fins de semana a partir do dia 5 de novembro e funcionará 24 horas a partir do dia 17 de dezembro, anunciou a Empresa Municipal de Águas e Resíduos.

Entre os dias 5 de novembro e 17 de dezembro, o equipamento vai estar aberto aos fins de semana entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de segunda-feira, enquanto a partir do dia 17 de dezembro o parque de estacionamento irá funcionar 24 horas por dia, até 3 de janeiro do próximo ano.

A reabertura deste parque de estacionamento da Praia da Rocha, com capacidade para 272 veículos, tem como objetivo “fazer face ao aumento de tráfego automóvel, que normalmente ocorre durante a época natalícia e no fim de ano, proporcionando a quem nos visita uma alternativa de estacionamento rápida, cómoda e segura”, segundo o comunicado.

Os primeiros 15 minutos e frações seguintes têm um custo de 0,15 euros, durante um período máximo de 24 horas, totalizando 14,40 euros.

Existem ainda outras opções tais como o bilhete pré-pago simples com o custo de 8 euros, que consiste numa entrada e numa saída até às 24:00, ou o bilhete pré-pago diário que tem o valor de 10 euros e permite várias entradas e saídas até às 24:00.

Está ainda disponível o regime de avença para automóveis ligeiros, quadriciclos, motociclos, triciclos e ciclomotores, que pode integrar pacotes de 3 dias, aos fins de semana, entre 5 de novembro e 17 de dezembro. A partir dessa data até 3 de janeiro, os clientes podem escolher a modalidade de 3, 7 ou 15 dias.

O edifício tem acesso para utentes com mobilidade reduzida através de dois elevadores, além de dispor de lugares gratuitos para utentes que se desloquem de bicicleta.

Os preços estão disponíveis no website.

PUB