Parque Municipal promove convívio este sábado

O Parque Municipal de Loulé recebe este sábado, dia 28 de maio, a quarta edição do “Bora lá ao Parque”, entre as 10:00 e as 17:00, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa organizada pelo grupo de trabalho da Rede Municipal de Loulé “Cidade Educadora” tem como objetivo “promover o convívio entre as diferentes faixas etárias da população”, segundo o comunicado.

Naquele que é “um dos principais espaços verdes urbanos do concelho”, vão decorrer várias atividades sociais, desportivas e culturais como teatro de marionetas, aula de Chi Kung, leitura de um livro sobre alterações climáticas, atividades de socorrismo, yoga para bebés, râguebi, jogos tradicionais, peddy-paper ambiental ou declamação de poesia infantil.

O parque será ainda palco da apresentação de alguns dos projetos sociais do concelho como é o caso do “Marmitando”, do “Circuito dos Sentidos”, a “Escola Segura”, os “Encontros Comunitários a Brincar” ou “Jogos Com’Viver”.