Participantes do Concurso de Cocktails distinguidos em São Brás

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel atribuiu votos de louvor a Renato Pires e Rui Caetano pelo seu desempenho no Concurso Nacional de Cocktails, anunciou a autarquia.

A atribuição do voto de louvor decorreu na terça-feira, dia 26 de abril, entregues ao primeiro classificado do concurso, Renato Pires, e a Rui Caetano que venceu o prémio de “Melhor Técnica Nacional” no Concurso Nacional de Classic & Flairbartending, ambos naturais de São Brás de Alportel.

Renato Pires ficou colocado em primeiro lugar na modalidade clássica e vai representar novamente Portugal no Campeonato do Mundo de Cocktails, que decorre este mês em Cuba.

O Concurso Nacional de Cocktails foi promovido pela Associação de Barmen de Portugal e pela Associação de Barmen do Algarve, decorreu entre os dias 1 e 3 de abril, em Albufeira.