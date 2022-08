Partidos de direita escolhem região para as ‘rentrées’ políticas

Entre festas tradicionais e eventos com ênfase nos jovens, os partidos prepararam as suas ‘rentrées’ com música, ‘workshops’ e debates políticos. A direita estará concentrada na região.

À direita do espetro político, o PSD, Iniciativa Liberal e Chega agendaram as respetivas ‘rentrées’ políticas para o mês de agosto, partilhando o Algarve como destino escolhido.

Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, o PSD volta a organizar este domingo, dia 14, a tradicional Festa do Pontal, no Calçadão de Quarteira, naquela que será a primeira ‘rentrée’ política de Luís Montenegro enquanto líder social-democrata.

Perspetivando o evento, Luís Montenegro afirmou que a festa do Pontal “é um evento especialmente difundido, assim constituindo uma ocasião privilegiada de contacto com os portugueses” e “um emblemático convívio da família social-democrata”.

À semelhança do que aconteceu em 2021, o Chega também organiza este ano a sua ‘rentrée’ no Algarve, agendada para 25 de agosto no casino de Vilamoura, e que contará com um discurso do deputado e presidente do partido, André Ventura.

Em simultâneo, o Chega irá também reabrir o seu ano político com a Academia Política de verão da Juventude do Chega, que decorre entre 25 e 28 de agosto em Loulé, e que irá contar com intervenções personalidades externas ao partido, tais como o historiador Jaime Nogueira Pinto ou o antigo presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) Vasco Rato.

- Publicidade -

Naquela que será a primeira ‘rentrée’ de todos os partidos com assento parlamentar, a Iniciativa Liberal (IL) realiza esta sexta-feira, 12, a segunda edição da festa “A’gosto da Liberdade”, um evento que terá “animação musical e gastronomia portuguesa”.

Depois de, em 2021, ter escolhido o tema “É preciso voltar a viver”, o mote deste ano é “Libertar Portugal do Bloco Central”, estando previsto um discurso do presidente da IL, João Cotrim Figueiredo.