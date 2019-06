Passadeiras mais visíveis durante a noite em Albufeira

O município de Albufeira assinou recentemente dois contratos com vista a uma maior visibilidade das passadeiras e para a substituição de sinalização vertical que se encontrava danificada.

Estes contratos, no valor global de 344 mil euros, têm por objetivo melhorar a segurança de peões e condutores, bem como dotar de visibilidade noturna determinadas áreas do município.

Para tornar as passadeiras mais visíveis e combater os atropelamentos, uma das intervenções destina-se à colocação de balizas flexíveis, marcadores solares bidirecionais e sinais de passadeira com tecnologia LED. Estes materiais serão colocados junto de passadeiras para as tornar mais visíveis durante a noite.

Para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, este investimento “é decorrente da forte e notória ação que estamos a ter em toda a rede viária do município”, sendo que, “para além do piso, há todo um conjunto de estruturas que reforçam a eficácia no que se refere à segurança das pessoas”…

