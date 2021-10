Passeios com poesia em Cacela Velha terminam em novembro

A iniciativa “Passos Contados”, que consiste em passeios pedestres de interpretação da paisagem em Cacela Velha e Vila Real de Santo António, termina a 7 de novembro com poesia e prosa, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

O percurso chamado de “A poesia e a prosa dos lugares: de Cacela a Vila Real de Santo António” contará com a participação do arquiteto e poeta José Carlos Barros, que pretende “tomar as palavras escritas como ponto de partida para olhar a paisagem, para compreender a história” através dos passeios.

Através de poemas de Ibn Darraj, ficará a conhecer-se a história do território como a extinção do concelho de Cacela e o despovoamento de Monte Gordo, durante os passeios.

As inscrições estão abertas no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, através do telefone 281 952600 ou do e-mail ciipcacela@gmail.com.

