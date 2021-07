Paula Sousa concorre a Silves com coligação do CDS-PP, PPM e Aliança

A coligação “Juntos Por Silves”, composta pelo CDS-PP, PPM e Aliança, tem como candidata à Câmara Municipal de Silves nas eleições autárquicas deste ano, Paula Sousa.

Com listas para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal, esta coligação escolheu Paula Sousa como cabeça de lista, que já se tinha candidatado no ano de 2017.

Esta candidatura inclui ainda “pessoas independentes que se reveem na necessidade de tornar Silves num concelho mais criativo, mais contemporâneo, mais comprometido, mais cultural, mais cativante”.

A coligação, através desta candidatura, pretende que o concelho seja “um espaço de desenvolvimento, progresso e qualidade”, apontando vários pilares como prioritários.

Estes candidatos têm como objetivo apoiar as empresas existentes, atrair novos investimentos e desenvolver a economia local, além da promoção da construção de habitação social e de incentivar e melhorar o aspeto exterior das casas.

Na área da acessibilidade e dos transportes, pretende-se melhorar as vias de comunicação rurais, reivindicar o desassoreamento do rio Arade, reforçar as valências da estação de comboios e abrir um terminal rodoviário de passageiros em Silves.

Em relação ao saneamento básico, Paula Sousa e a sua equipa querem melhorar, ampliar e concluir a rede de abastecimento de água no concelho, recolher o lixo e desinfetar e lavar regularmente os contentores e as ruas.

A nível da saúde, pretende-se exigir ao Governo um melhor funcionamento do Centro de Saúde, além de apoiar instituições de solidariedade social e associações humanitárias do concelho.

Por fim, na área do ensino, da cultura e do património, existe o objetivo de apoiar todos os agrupamentos de escola e recuperar, preservar e promover o património arquitetónico, monumental e paisagístico do concelho.

