Paulo Alentejano é o novo presidente da ACRAL, tendo tomado posse no passado dia 19, na sequência das últimas eleições para os novoa órgãos sociais.

Paulo Alentejano substitui no cargo Álvaro Viegas, que justifica a não recandidatura ao cargo por ser “defensor da renovação.” O agora presidente da Mesa da Assembleia Geral considera que “ficar muito tempo no mesmo lugar faz com que acabe por nos faltar a dinâmica e força” para ajudar, neste caso a ACRAL, a cumprir os seus objectivos.

No decorrer da cerimónia, o novo presidente da Direção, Paulo Alentejano, assumiu que está na altura de “reinventar” a ACRAL, de forma a que consiga condições para prestar o melhor serviço possível aos seus associados.

No que a si e à sua equipa diz respeito, garante que “viemos para acrescentar valor e não para dividir.”

Outro dos seus objetivos essenciais assumidos é “o reequilíbrio financeiro desta casa, queremos deixar uma situação de estabilidade, para que a vertente financeira não comprometa o funcionamento da associação.”

A cerimónia, que decorreu na Capela do Museu Municipal de Faro, contou, também, com as intervenções do vice-presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Francisco Carriço, que elogiou o trabalho e a dimensão da ACRAL, e do presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, que manifestou disponibilidade para aprofundar a colaboração entre as duas entidades.

Por seu lado, os novos presidentes do Conselho Fiscal e do Conselho Geral, respetivamente, José Ramalhete e Humberto Conceição, garantiram ir dar o seu melhor para que o mandato que agora se inicia seja de sucesso.

No final, todos os elementos que fazem parte dos novos corpos sociais e convidados, entre os quais se encontravam os presidentes das Câmaras de Loulé e Albufeira e da Região de Turismo do Algarve, foram convidados a tomar um porto de honra oferecido pela empresa Gartacil.