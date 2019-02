PCP contacta produtores, empresas e cooperativas de Sal no Algarve

No próximo dia 4 de Fevereiro, Miguel Viegas, deputado do PCP no Parlamento Europeu PCP participa numa jornada de contacto com produtores, empresas e cooperativas ligadas à extração e transformação de sal na região do Algarve.

Encontram-se previstas, nesta nova deslocação à região do Algarve, visitas às empresas Necton, Salexpor e Sinexpral no concelho de Olhão, bem como, à Cooperativa Terras do Sal, no concelho de Castro Marim.

O PCP considera que “numa região marcada pela monoactividade do Turismo, como é o Algarve, impõe-se uma outra política que defenda e valorize as potencialidades produtivas regionais.”

Este partido considera que e entre as diversas actividades produtivas, está a extração e transformação de sal marinho, “actividade que precisa de ser desenvolvida”. E reivindica ter sido do PCP “a iniciativa de propor que o sal, cuja actividade económica tem longas tradições na região e no nosso País, fosse incluída na lista de produtos biológicos no Parlamento Europeu”.

Dia ainda que “a defesa dos sectores produtivos nacionais tem sido uma prioridade da intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Defesa da produção nacional na indústria, na agricultura e nas pescas, produzindo mais para dever menos, para criar emprego, para combater a dependência externa do País”.

Considera que “a política patriótica e de esquerda que o PCP defende” é uma opção que “entra em confronto com as imposições da União Europeia mas que, mais do que nunca, é fundamental para o País”.

Miguel Viegas, deslocar-se-á ainda ao concelho de Tavira, para uma reunião com a Federação de Caçadores do Algarve, para uma auscultação aos problemas e actividades do sector.

Faro, 31 Janeiro de 2019