PCP promove comício de verão em Olhão amanhã

O Partido Comunista Português (PCP) está a promover um jantar-comício amanhã em Olhão, entre os mercados, pelas 21:30, com a participação do membro da Comissão Política do Comité Central, Vasco Cardoso, anunciou a Comissão Concelhia local.

Para a realização desta iniciativa foram implementadas as recomendações necessárias da Direção-Geral de Saúde, segundo o comunicado.

No passado sábado o Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participou num jantar-comício que decorreu na Praça Marquês de Pombal em Vila Real de Santo António, num evento integrado num conjunto de comícios de verão programados para a região do Algarve, que já tiveram lugar em Faro, Quarteira, Armação de Pêra e Portimão.

Em comunicado, o PCP considera que “o Algarve não precisa de mais anúncios de planos e medidas” porque fica “tudo na mesma”.

“Os trabalhadores e populações do Algarve precisam sim de uma mudança profunda nas opções que lhe têm sido impostas e contra as quais o PCP se tem batido”, defende o partido.

A valorização dos salários, o combate à precariedade, a diversificação da atividade económica, a promoção das atividades produtivas, o apoio às MPME, mais investimento público nos transportes, Hospital Central e educação e a regionalização são alguns dos aspetos que o PCP considera “que faz falta ao Algarve e ao país”.

Em relação aos impactos da pandemia de covid-19 no Algarve, o partido alerta para o “aproveitamento” que os “grupos económicos e financeiros, as orientações e ausência de medidas por parte do Governo” estão a causar na região, como o “rápido agravamento da situação económica e social” que terá consequências “no plano do desemprego, dos direitos dos trabalhadores, na situação de milhares de micro e pequenas empresas e no aumento da pobreza”.