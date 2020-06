PCP promove tribuna pública em Faro pelo direito ao transporte público

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Comissão Concelhia de Faro do PCP promove esta tarde, pelas 18:00, uma tribuna pública em Faro, junto ao terminal da EVA, com a participação do deputado João Dias, pelo direito ao transporte público e pela defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações, anunciou o partido.

Com as novas fases de desconfinamento e de retoma económica, o uso de transportes públicos aumentou mas, segundo o partido, “as carreiras não estão a ser reportas como dantes criando problemas à mobilidade dos trabalhadores, estudantes e populações que querem utilizar o transporte público para as duas deslocações”.

Devido à pandemia de COVID-19, houve uma paragem generalizada da atividade económica, incluindo no setor dos transportes rodoviários, que a EVA detém exclusividade no Algarve, levando a empresa a aplicar o regime de lay off e a reduzir a oferta de carreiras.

O PCP exige que a retoma da oferta fosse acelerada “de modo a não prejudicar quem precisa de se deslocar”, salientando ainda que problemas da mobilidade no Algarve “são estruturais e reclamam há muito uma aposta estratégica no investimento e alargamento da oferta pública de transportes”.



“Para uma empresa que detém o monopólio dos transportes rodoviários no Algarve e que acumulou fabulosos lucros ao longo dos anos é inaceitável que sejam os trabalhadores, com os cortes nos salários, com o alargamento do desemprego, a suportarem a crise. Assim como também não é aceitável que seja as autarquias a ter de dar resposta ao transporte escolar nesta fase”, refere o partido em comunicado.

O PCP salienta ainda que “é preciso aumentar a oferta de transportes públicos e salvaguardar direitos e salários de quem trabalha”.