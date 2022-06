Pedro Nuno Santos “não tem condições para estar no Governo”, diz oposição

Um comunicado emitido esta manhã pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, desautorizou Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, ao anular o despacho para novo aeroporto Montijo-Alcochete. Rui Rio aplaude a intervenção.

Rui Rio, líder do PSD considera Pedro Nuno Santos “não tem condições para estar no Governo”. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o social-democrata apontou a decisão “unilateral” do ministro de avançar com a solução do novo aeroporto de Lisboa de “extrema gravidade” e de “falta de respeito” ao primeiro-ministro.

“Não foi uma decisão do Governo. Foi uma decisão unilateral de um ministro, decisão de extrema gravidade, de falta de respeito ao primeiro-ministro. O ministro não tem condições para estar no Governo, mas não sou eu que sei, é o primeiro-ministro”, afirmou. “Se continua em funções, é uma confusão geral”, acrescentou, sugerindo que “até o Presidente da República poderia forçar essa demissão”.

Em comunicado Costa diz que decisão “tem de ser negociada com oposição”. E “em circunstância alguma” deve avançar sem se informar Presidente. Afirma ser ele o garante da “colegialidade” do Governo.

Os partidos têm reagido, através das redes socias, depois de António Costa ter determinado a revogação do despacho publicado esta quarta-feira sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa e reafirmado que quer uma negociação e consenso com a oposição sobre esta matéria.