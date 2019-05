Pesca do bacalhau une Fuseta e Ílhavo

Fuseta e Ílhavo assinaram no passado sábado, dia 18, um protocolo de geminação, que tem por base uma história comum na pesca do bacalhau.

O documento foi assinado pelos presidentes da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta e da Freguesia de São Salvador de Ílhavo. Durante uma cerimónia que se realizou no auditório da junta de freguesia desta localidade do distrito de Aveiro e que contou com a presença de cerca de uma centena de habitantes da União de Freguesias, incluindo antigos pescadores da pesca do bacalhau.

«Na génese desta amizade entre as populações das duas freguesias

está a pesca do bacalhau na Terra Nova. Desde o séc. XIX que se estabeleceu

entre os pescadores da faina maior oriundos das duas localidades uma relação

cordial e afetiva, que será perpetuada com este protocolo de geminação,

sedimentando assim os laços de união e de coesão entre as nossas comunidades.»,

referiu Manuel Carlos, presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e

Fuseta, que também prometeu empenho em «desenvolver e aprofundar as relações

entre as duas freguesias, porque acreditamos que este protocolo vai traduzir-se

em benefícios efetivos para os cidadãos que representamos, promovendo o

intercâmbio sociocultural e desportivo, através da realização de ações e

projetos comuns.». Manuel Carlos crê ainda que serão abertas novas portas para

o turismo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos dois territórios. «Um

momento importante para as duas freguesias», salientou João Campolargo,

presidente da Freguesia de São Salvador de Ílhavo, desejando ainda que se

«repitam outros momentos de encontro entre as duas freguesias e respetivas

populações.». Foi Marques da Silva, investigador ilhavense, que abriu portas a

esta geminação entre a Fuseta e ílhavo: «É um tributo às gerações anteriores»,

justificou. A comitiva que viajou do Algarve teve oportunidade de visitar o

Museu Marítimo de Ílhavo – que guarda muitas memórias da pesca do bacalhau – e

o Museu da Vista Alegre, além de ter assistido à 2º Gala da Freguesia de São

Salvador. Em quase todas as ruas e casas da Fuseta e de Ílhavo existem memórias

dos tempos da pesca do bacalhau nos mares do Atlântico Norte e a tripulação de

muitos navios bacalhoeiros era constituída, sobretudo, por pescadores das duas

localidades, estabelecendo-se então uma forte ligação de amizade e camaradagem,

consolidada na dura tarefa da pesca à linha nos dóris e depois à noite a bordo

do navio, nos trabalhos de preparação e conservação do peixe. Criaram-se assim

laços de amizade, que mais tarde se estenderam também aos seus familiares. O

meio físico onde se situam as duas localidades também é semelhante, com zonas

lagunares e os seus esteiros e sapais e em que a produção de sal e a sua

preparação para ser comercializado, também é um ponto comum. As semelhanças

estendem-se também aos mariscadores e viveiristas, que têm o seu ganha-pão nas

rias. O próximo encontro entre as duas freguesias está agendado para o dia 22

de junho, com a visita à Fuseta de uma delegação de Ílhavo, para um segundo ato

desta geminação.