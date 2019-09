Pintura e Literatura “Às Sextas no IPDJ”

🔊 Ouvir Notícia



No próximo dia 27 de setembro, haverá pintura e literatura no “Às Sextas no IPDJ”, que consiste num conjunto de iniciativas e eventos, um trabalho resultante da parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ com as associações juvenis, clubes desportivos, grupos de teatro, bandas de música, escolas, grupos informais de jovens e outras associações ou entidades, de modo a que estes tenham a oportunidade de apresentar ao público os seus projetos.

Pelas 19h00, haverá o “Encontro de Criativos – Especial Pintura”, com um programa dinâmico que promove e estimula a criatividade, de forma informal. Os encontros são organizados pela ADS – Associação de Designers do Sul e Terminal Studios – Núcleo de BD e Animação do Algarve e contam com a parceria com IPDJ – Direção Regional do Algarve e o apoio do Município de Faro.

Já pelas 21h30 terá lugar a apresentação do livro “No avesso das horas”, de

Sara Martins, editado pela Epopeia Records. Uma apresentação em colaboração com

o IPDJ – Direção Regional do Algarve, contará com a presença do poeta Tiago

Marcos, bem como de Marc Policarpo que interpretará uma seleção de canções

feita pela autora.

Sara Martins apresentará o seu primeiro livro, uma coletânea poética, na qual expõe intimamente os pensamentos e as experiências, que se transformaram em desabafos expressos em poesia.

Participação sujeita a reserva para geral@epopeia-records.pt ou faro@ipdj.pt