As Piscinas Municipais de Silves vão receber o Campeonato Regional de Piscinas Curtas nos dias 6 e 7 de novembro, anunciou a autarquia.

A competição vai decorrer entre as 07:00 e as 12:00 e das 13:00 às 19:30, com a previsão da participação de 300 atletas nas piscinas municipais.

A prova é organizada pela Associação de Natação do Algarve e conta com a colaboração da Câmara Municipal de Silves.

PUB