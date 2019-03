PJ continua à procura de alternativas para sede no Algarve

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) adiantou esta semana que está “a aguardar com expectativa a decisão final sobre o edifício da antiga Escola Superior de Saúde em Faro”.

Em comunicado, a associação sindical “lamenta” a decisão do Governo, que entregou para requalificação e construção de residências de estudantes o devoluto edifício da antiga Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

“Conhecendo as condições exíguas e degradadas daquela que tem sido a casa da diretoria do Sul da PJ, no centro histórico de Faro, era com expectativa que aguardávamos o destino do referido edifício”…

Leia a notícia completa na edição em papel.