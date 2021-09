PJ detém suspeito de fogo posto em Loulé

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve no dia de ontem, 31 de agosto, um indivíduo do sexo masculino, de 50 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal, junto de habitação, na freguesia de São Clemente, ocorrido no dia 29 de agosto, no concelho de Loulé, anunciou aquela polícia.

O incêndio foi combatido através da rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Loulé, que evitaram que o incêndio se propagasse às habitações e à mancha florestal adjacente e que tomasse dimensões incomensuráveis, dado o tempo seco e a presença de manto vegetal de pasto existente no local.

O arguido detido será presente à Autoridade Judiciária para primeiro interrogatório judicial, para a eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

